Лавров: Отношения Беларуси и России развиваются на неспокойном информационном фоне

Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки дня, взаимодействия на международной арене и в международных организациях, а также подготовки к празднованию 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

«Беларусь и Россия должны подойти к 25-летию установления дипотношений с реальными делами», — сказал В. Макей. Министр отметил, что нынешняя встреча «это хорошая возможность обсудить ряд актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, взаимодействия на международных площадках».

В. Макей также лично высказал соболезнование в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина — «дипломата и человека с большой буквы», — подчеркнул министр.

«Сегодняшний контакт подчеркивает, что мы готовы обсуждать любые вопросы, в том числе и непростые», — сказал Сергей Лавров. Он отметил, что «нынешняя встреча происходит на таком не очень спокойном информационном фоне», заверил, что, несмотря на это, «взаимодействие между МИД Беларуси и России, другими ведомствами развивается в рабочем режиме, по-деловому». С. Лавров также отметил, что «темами встречи стали ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2016−2018 годы, взаимодействие с ООН и ОБСЕ, а также вопросы двустороннего сотрудничества».

22 февраля В. Макей провел также встречу с квотными работниками от Беларуси в интеграционных органах ЕАЭС, ОДКБ и Союзного государства. Были обсуждены актуальные темы международного сотрудничества по экономической и иной проблематике, намечены подходы к решению ряда текущих вопросов двусторонней и многосторонней повесток дня.