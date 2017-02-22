Президент РМ Игорь Додон планирует ряд мероприятий в поддержку и укреплению традиционной семьи

По словам Иона Чебана, Игорь Додон был и остается президентом для всего народа Республики Молдова, и намерен и далее принимать участие в мероприятиях, являющихся общими для всех граждан страны.

В период проведения шествия, о котором рассказали эти три человека, будут как и в прошлом году организованы ряд мероприятий в поддержку традиционной семьи, в которых президент страны обязательно примет участие. Более того, на этот период также планируется запуск ряда инициатив от президентуры в поддержку молодой семьи, материнства, детей, а также программ, направленных на укрепление института семьи, рассказал Чебан.

Представитель президентуры призвал всех граждан Молдовы присоединиться к мероприятиям, проводимым с целью поддержки традиционной семьи.