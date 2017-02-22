Шанцев наградил многодетную семью, победившую на всероссийском конкурсе

Родители рассказала главе региона, что победить удалось во многом благодаря старшей дочери Анастасии. «Она у нас такая активная, в центре творчества студентов занималась», — отметила мама Наталья Иудина.

Глава семьи Александр Иудин провел губернатору экскурсию по дому, рассказал о том, как устроен быт 9 человек — родителей и 7 детей в возрасте от 5 до 23 лет. Особое внимание Шанцева привлекла собственная семейная библиотека. По словам Иудина, только настоящие образцы лучшей российской и зарубежной литературы помогают воспитывать детей, прививать им нравственность, культурные и духовные ценности.

Он считает, что нужно позволить ребенку сделать свой собственный выбор, не давить на него своим авторитетом и, конечно, никогда не применять по отношению к ребенку физическую силу.

Главная традиция семьи — участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Дети рассказали, что каждый год они несут портрет Героя Советского Союза Н. С. Талалушкина, павшего при выполнении боевого задания и похороненного в братской могиле.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области Маргариты Ушаковой, семья Иудиных не зря стала победителем всероссийского. «Она уже много раз принимала участие в региональных конкурсах и была признана по многим параметрам лучшей. При этом отмечу, что достойных претендентов в Нижегородской области очень много — их в разы больше, чем неблагополучных семей», — сказала она.

Ушакова также подчеркнула, что иметь много детей — это «ни с чем несравнимое счастье».

«Я отношусь с глубоким уважением к многодетным семьям, потому что родительский труд — тяжелый и ответственный, но благодарный. Родители, которые сознательно создают большую семью, пользуются огромным уважением в обществе», — добавила детский омбудсмен.

По данным министерства социальной политики, в Нижегородской области на 1 января 2017 года проживает 21 214 многодетных семей, что на 10,16% больше по сравнению с началом прошлого года.

В регионе также выросло количество приемных семей. На 1 января 2017 года в Нижегородской области зарегистрировано 4 015 приемных семей. Это на 6,6% больше, чем на 1 января прошлого года.

На 1 января 2017 года число детей, находящихся под опекой, также увеличилось и составило 9 584 человека, а годом ранее это число составляло 9 571.

Ранее Шанцев дал поручение министерству финансов Нижегородской области предусмотреть в бюджете 2017 года сохранение всех областных выплат и льгот, направленных на поддержку материнства, в том числе многодетных семей.