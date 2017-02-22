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19:28 (мск), источник: Newtimes.kz

Назарбаев встретится с Путиным в Алматы

В Алматы 27 февраля состоится встреча Нурсултана Назарбаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.

Источник: Newtimes.kz

Ожидается, что в ходе переговоров будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.

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