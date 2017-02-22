Назарбаев встретится с Путиным в Алматы
В Алматы 27 февраля состоится встреча Нурсултана Назарбаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.
В Алматы 27 февраля состоится встреча Нурсултана Назарбаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.
Ожидается, что в ходе переговоров будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.