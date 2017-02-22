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18:46 (мск), источник: Sputnik.md

Шор дал показания по делу Платона

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Молдавский бизнесмен и примар Оргеева Илан Шор в среду на заседании кишиневского суда дал показания по делу задержанного предпринимателя Вячеслава Платона, обвиняемого в хищениях.

Источник: Sputnik.md

«Сегодня я подтвердил данные мной ранее показания», — сказал журналистам Шор, выйдя из зала суда, где находился несколько часов.

Платона обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве, что нанесло ущерб в особо крупных размерах Banca de Economii. Предприниматель был задержан 25 июля 2016 года в Киеве. При нем обнаружили поддельный паспорт гражданина Украины. Позже Печерский районный суд Киева поместил молдавского бизнесмена под 40-дневный предварительный арест, затем его экстрадировали в Молдову. Кишиневский суд 1 сентября решил поместить Платона под предварительный арест на 30 дней. С тех пор меру пресечения продлевали.

Антикоррупционная прокуратура в ноябре 2016 года объявила о завершении уголовного расследования и передала в суд материалы дела. По данным ведомства, прокуроры наложили секвестр на имущество, доли в компаниях-резидентах, а также банковские счета обвиняемого.

Если вина Платона будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы за мошенничество и 10 лет за отмывание денег.

Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявлял, что Платон проходит обвиняемым по делу об отмывании около 800 миллионов леев (примерно 40,4 миллиона долларов) из Banca de Economii. Эти деньги, по информации прокурора, выводились через другой коммерческий банк Молдовы в несколько стран, в частности в Латвию и Великобританию.

По делу о махинациях в банковском секторе Молдовы фигурирует также экс-премьер республики Владимир Филат, которого суд приговорил к девяти годам тюрьмы за коррупцию и извлечение выгоды из влияния в особо крупных размерах.

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