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18:37 (мск), источник: Sputnik.md

Премьер Молдовы отчитал главу Минпросвещения страны

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип отчитал главу Минпросвещения республики Корину Фусу.

Источник: Sputnik.md

Поводом для этого стали протесты студентов и преподавателей нескольких ВУЗов страны, которые проходят в столице на протяжении двух дней. Митингующие выступают против исключения из номенклатуры специальности «Подготовка преподавателей», а также против закрытия необходимых молодежи высших образовательных учреждений.

Глава кабмина предложил исключить из повестки заседания правительства в среду вопрос, касающийся перечня направлений профессиональной подготовки и специальностей по подготовке кадров в высших учебных заведениях.

«Очень плохо, госпожа министр, что никто из представителей министерства просвещения не вышел в течение двух дней к протестующим. Предлагаю провести расширенное заседание по этому вопросу завтра», — сказал Филип в самом начале заседания правительства в среду.

Как отметил премьер, он считает, что пока не найдено решение этой проблемы. «Я говорил с теми, кто сейчас протестует перед зданием правительства. Люди говорят, что обсуждался один проект, а сейчас речь идет о совершенно другом документе… Также требую от вас большей транспорентности», — сказал Филип.

Фусу, в свою очередь, отметила, что над проектом документа работали в течение года.

«На протесты вышли всего два ВУЗа из восьми», — подчеркнула глава Минпросвещения, добавив, что предложенный проект не коснется студентов, которые вышли на протесты.

По ее мнению, министерство поступает правильно, так как хочет повысить престиж профессии преподавателя. «Чтобы быть хорошим педагогом, надо много учиться», — сказала Фусу, добавив, что студенты протестуют только лишь потому, что им придется учиться на один год больше.

Как заявили Sputnik эксперты, на протестах речь и не шла о лишнем годе занятий в ВУЗах. Эту тему даже не затрагивали митингующие. Преподаватели и студенты нескольких высших учебных заведений страны возмущены тем, что под предлогом улучшения процесса обучения уничтожаются университеты, различные направления науки, в данном случае — педагогика и другие.

По Молдове прошел слух, что упразднение высших школ просвещения связано с проблемами земли, зданий и так далее. Другие протестующие уверены, что их просто хотят выдавить в другие страны, а там, как получится. Протестующие заявляют: «Мы за Молдову», «Мы хотим учиться на родине», «Нас лишают права жить там, где мы хотим».

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