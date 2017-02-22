Facebook заблокировал страницу советника президента России по интернету

Клименко приложил уведомления от Facebook. В одном уведомлении говорится, что удален доступ к материалам, которые Клименко опубликовал на Facebook, так как соцсеть получила сообщение от третьего лица о том, что эти материалы нарушают авторские права.

«Ваш доступ к публикации материалов на Facebook заблокирован на три дня. Если вы продолжите публиковать материалы, нарушающие чьи-либо права либо законы, ваш доступ к публикации материалов на Facebook или даже ваш аккаунт могут быть заблокированы навсегда», — сообщила соцсеть.

Речь идет о перепостах советником президента публикаций пользователя Сталика Ханкишиева, с которым он в последние дни спорил в соцсети. «Сталик таки добился своего. ФБ забанил меня и перехожу во вконтакт. Прошу уведомить френдов в ФБ и спасибо передайте Сталику», — написал Клименко на своей странице во «ВКонтакте».