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17:51 (мск), источник: РИА Новости

Facebook заблокировал страницу советника президента России по интернету

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости/Прайм. Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала страницу советника президента РФ по интернету Германа Клименко, о чем сам Клименко сообщил на своей странице в другой соцсети — «ВКонтакте».

Источник: РИА Новости

Клименко приложил уведомления от Facebook. В одном уведомлении говорится, что удален доступ к материалам, которые Клименко опубликовал на Facebook, так как соцсеть получила сообщение от третьего лица о том, что эти материалы нарушают авторские права.

«Ваш доступ к публикации материалов на Facebook заблокирован на три дня. Если вы продолжите публиковать материалы, нарушающие чьи-либо права либо законы, ваш доступ к публикации материалов на Facebook или даже ваш аккаунт могут быть заблокированы навсегда», — сообщила соцсеть.

Речь идет о перепостах советником президента публикаций пользователя Сталика Ханкишиева, с которым он в последние дни спорил в соцсети. «Сталик таки добился своего. ФБ забанил меня и перехожу во вконтакт. Прошу уведомить френдов в ФБ и спасибо передайте Сталику», — написал Клименко на своей странице во «ВКонтакте».

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