Путин выделил грант на «русскую вувузелу»

Соответствующее распоряжение президента — о поддержке творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства — опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Один из грантов присужден художнику и мастеру по изготовлению русских музыкальных инструментов из подмосковного города Электросталь Рустаму Нугманову «на осуществление проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России».

В документе не уточняется, что именно может представлять из себя этот музыкальный инструмент и какая конкретно сумма будет выделена мастеру на его разработку.

Одним из самых известных известных национальных музыкальных инструментов болельщиков остаются «вувузелы». Ими активно пользовались южноафриканские болельщики во время чемпионата мира по футболу в ЮАР в 2010 году.

Болельщики сборных других стран приходят на трибуны с дудками, свистками и барабанами. У шотландских фанатов популярностью пользуются волынки.