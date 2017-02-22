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18:43 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Путин выделил грант на «русскую вувузелу»

Российский президент Владимир Путин распорядился поддержать проект по созданию национального музыкального инструмента болельщика России.

Источник: Reuters

Соответствующее распоряжение президента — о поддержке творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства — опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

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Один из грантов присужден художнику и мастеру по изготовлению русских музыкальных инструментов из подмосковного города Электросталь Рустаму Нугманову «на осуществление проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России».

В документе не уточняется, что именно может представлять из себя этот музыкальный инструмент и какая конкретно сумма будет выделена мастеру на его разработку.

Одним из самых известных известных национальных музыкальных инструментов болельщиков остаются «вувузелы». Ими активно пользовались южноафриканские болельщики во время чемпионата мира по футболу в ЮАР в 2010 году.

Болельщики сборных других стран приходят на трибуны с дудками, свистками и барабанами. У шотландских фанатов популярностью пользуются волынки.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
9
Миф
Нда... ассигнования на науку уменьшаются, на медицину и образование уменьшаются, зато наш "добрый" президент всегда найдет деньги Чубайсу или вот на такую дрянь.
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Сергей Саморуков
Вульвузелу захотел человек ...дамы ,извините . Но прям сорвалось . Господин Президент , есть же русские трещётки . Ничуть не хуже . Можно гармошки картонные разовые делать ,т.к. деревянными трещотками можно делов наделать .
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perplexed
Одним из самых известных известных национальных музыкальных инструментов болельщиков остаются «вувузелы».
-------------
И так на трибунах никого нет,так этими вувузелами последних людей распугают. Ужасные завывания.
Балалайку бесплатно назначьте.
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