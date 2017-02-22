В Южном Судане официально объявлен голод

«По нашим оценкам, более одного миллиона детей в Южном Судане страдают от острого истощения, более четверти миллиона детей — от недоедания. Если мы не окажем срочную помощь, многие из них умрут», — заявил представитель ЮНИСЕФ в стране Джереми Хопкинс.

По данным ООН, от голода страдают более 100 тыс. человек в штате Юнити, еще 1 млн человек в стране находятся на грани голода. Острая нехватка продовольствия связана с продолжающейся с 2013 года гражданской войной. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

По прогнозам ООН, голод вскоре распространится на большее число людей: серьезное сокращение рациона грозит около 5,5 млн человек в стране, то есть примерно половине населения. Около 4,9 миллионов человек в стране (40% населения) срочно нуждаются в продовольственной и сельскохозяйственной помощи.

В ООН полагают, что кризис усугубили отсутствие мер безопасности и грабеж гуманитарных грузов. Директор Всемирной продовольственной программы в стране Джойс Лума заявила The New York Times, что «гуманитарное сообщество изо всех сил пыталось избежать этой катастрофы». Издание обратило внимание, что ООН ввела более 10 тыс. миротворцев в Южный Судан, однако этого мало для местности размером почти с Техас, которая наполнена вооруженными противоборствующими группами.

Это первый случай за последние шесть лет, когда ООН объявляет в стране положение массового голода. Голод объявляется, если из-за него умирает как минимум два человека в день на каждые 10 тыс. населения, а 20% населения страдают от сильного недоедания.

Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году после десятилетий гражданской войны. Причиной очередного кризиса в 2013 году стала гражданская война между президентом Сальва Кииром (представляющим народность динка) и оппозицией (племя нуэр). В 2015 году стороны подписали мирное соглашение, договорились о создании переходного правительства, однако в 2016 году конфликт вспыхнул с новой силой.

Материал предоставлен проектом «+1»