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18:50 (мск), источник: ТАСС

В Южном Судане официально объявлен голод

Организация Объединенных Наций 20 февраля официально объявила о голоде в двух округах штата Юнити Южного Судана — самой молодой страны в мире.

Источник: AP 2017

По данным ООН, от голода страдают более 100 тыс. человек в штате Юнити, еще 1 млн человек в стране находятся на грани голода. Острая нехватка продовольствия связана с продолжающейся с 2013 года гражданской войной. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

«По нашим оценкам, более одного миллиона детей в Южном Судане страдают от острого истощения, более четверти миллиона детей — от недоедания. Если мы не окажем срочную помощь, многие из них умрут», — заявил представитель ЮНИСЕФ в стране Джереми Хопкинс.

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По прогнозам ООН, голод вскоре распространится на большее число людей: серьезное сокращение рациона грозит около 5,5 млн человек в стране, то есть примерно половине населения. Около 4,9 миллионов человек в стране (40% населения) срочно нуждаются в продовольственной и сельскохозяйственной помощи.

В ООН полагают, что кризис усугубили отсутствие мер безопасности и грабеж гуманитарных грузов. Директор Всемирной продовольственной программы в стране Джойс Лума заявила The New York Times, что «гуманитарное сообщество изо всех сил пыталось избежать этой катастрофы». Издание обратило внимание, что ООН ввела более 10 тыс. миротворцев в Южный Судан, однако этого мало для местности размером почти с Техас, которая наполнена вооруженными противоборствующими группами.

Это первый случай за последние шесть лет, когда ООН объявляет в стране положение массового голода. Голод объявляется, если из-за него умирает как минимум два человека в день на каждые 10 тыс. населения, а 20% населения страдают от сильного недоедания.

Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году после десятилетий гражданской войны. Причиной очередного кризиса в 2013 году стала гражданская война между президентом Сальва Кииром (представляющим народность динка) и оппозицией (племя нуэр). В 2015 году стороны подписали мирное соглашение, договорились о создании переходного правительства, однако в 2016 году конфликт вспыхнул с новой силой.

Материал предоставлен проектом «+1»

Комментарии
4
Алексей никаненков
В Африке и Азии люди плодядся как кролики). Перед тем как плодиться, надо подумать о своем пропитании.... если не подумал, то это твои проблемы. В России думают перед зачатием очередног ребенка, пусть думают и в Африке!
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Александр Моисеев
АБ ушёл покупать глобус.
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Сергей Саморуков
Не еду им , а стерилизацию принудительную надо делать . Можно и в еду чего-нибудь добавить .
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