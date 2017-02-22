Путин присвоил новые звания «сирийским» генералам

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно указу, звание генерал-полковника присваивается начальнику Национального центра управления обороной России Михаилу Мизинцеву и начальнику главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергею Рудскому.

Рудской, как отмечается, регулярно проводит брифинги для журналистов о ситуации в Сирии и действиях российских военных в этом регионе.

Звание генерал-лейтенанта получил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов, который два раза возглавлял делегацию Минобороны на переговорах с сирийской оппозицией в Астане.

В начале февраля сообщалось, что Путин уволил 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета.