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19:05 (мск), источник: Газета.Ру

Путин присвоил новые звания «сирийским» генералам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новых званий генералам российской армии, которые имели отношение к операции в Сирии.

Источник: Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно указу, звание генерал-полковника присваивается начальнику Национального центра управления обороной России Михаилу Мизинцеву и начальнику главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергею Рудскому.

Рудской, как отмечается, регулярно проводит брифинги для журналистов о ситуации в Сирии и действиях российских военных в этом регионе.

Звание генерал-лейтенанта получил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов, который два раза возглавлял делегацию Минобороны на переговорах с сирийской оппозицией в Астане.

В начале февраля сообщалось, что Путин уволил 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета.

Комментарии
1
эльшат мехтиев
Разбрасывание званиями- плохой признак.
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