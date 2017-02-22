Путин присвоил новые звания «сирийским» генералам
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новых званий генералам российской армии, которые имели отношение к операции в Сирии.
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новых званий генералам российской армии, которые имели отношение к операции в Сирии.
Об этом сообщает ТАСС.
Согласно указу, звание
Рудской, как отмечается, регулярно проводит брифинги для журналистов о ситуации в Сирии и действиях российских военных в этом регионе.
Звание
В начале февраля сообщалось, что Путин уволил 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета.