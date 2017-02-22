На Львовщине водители устроили митинг на КПП «Шегини»
Сегодня, 22 февраля, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли движение на КПП «Шегини».
Сегодня, 22 февраля, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли движение на КПП «Шегини».
Люди требуют упростить растаможку автомобилей, приобретенных в Европе. Как сообщает 032.ua со ссылкой на
Они двигаются по пешеходному переходу возле КПП, препятствуя автомобильному движению.
Отмечается, что сегодняшняя акция протеста должна была продлиться до 17:00.
Ранее сообщалось, что 25 января под Кабинетом министров проходил митинг владельцев авто с иностранными номерными знаками.
Участники акции требовали принять изменения в Таможенный кодекс об урегулировании транзита, временного ввоза транспортных средств личного пользования, которым предусмотрено смягчение условий передвижения на автомобилях с иностранной регистрацией.