На Львовщине водители устроили митинг на КПП «Шегини»

Люди требуют упростить растаможку автомобилей, приобретенных в Европе. Как сообщает 032.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львова, участие в акции принимают около 30 мужчин.

Они двигаются по пешеходному переходу возле КПП, препятствуя автомобильному движению.

Отмечается, что сегодняшняя акция протеста должна была продлиться до 17:00.

Ранее сообщалось, что 25 января под Кабинетом министров проходил митинг владельцев авто с иностранными номерными знаками.

Участники акции требовали принять изменения в Таможенный кодекс об урегулировании транзита, временного ввоза транспортных средств личного пользования, которым предусмотрено смягчение условий передвижения на автомобилях с иностранной регистрацией.