В Каменском отремонтируют памятник Брежневу

«В Каменском Днепропетровской области в перечень памятников, которые планируют ремонтировать за счет бюджета, включен памятник Леониду Брежневу — информацию об этом подтвердили “Радио Свобода” в Каменском городском совете. Кроме памятника Брежневу в перечень из семи объектов, которые планируют ремонтировать за бюджетные деньги, включены также памятники воинам-афганцам, воинам-освободителям, Шевченко, “Прометей”, памятник-знак “Самолет” и крест на въезде в городе», — говорится в сообщении.

Как пояснили в горсовете, бюст Брежнева в Каменском был «музеефицирован», то есть объявлен частью местного музея.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.