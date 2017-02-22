Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: действия Путина могут привести к ядерной катастрофе в Москве
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
16Скончался Виталий Чуркин
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
20:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова подшутила над люстрировавшим латынь Климкиным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подшутила в Facebook над министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который приписал крылатому выражению «О мертвых или хорошо, или ничего» (De mortuis aut bene, aut nihil на латыни) украинское происхождение.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Латынь они, видимо, тоже люстрировали», — написала она.

21 февраля Климкин, объясняя позицию Киева, который выступил против принятия заявления председателя Совета Безопасности ООН в связи с кончиной постоянного представителя России Виталия Чуркина, сослался на «украинскую пословицу», согласно которой об умерших говорят либо хорошо, либо ничего. Данную выдержку из выступления министра приводит агентство ТАСС.

Глава МИД Украины не первый раз становится объектом насмешек в интернете. Так, после февральской встречи министров иностранных дел стран-участниц «нормандской четверки» в Мюнхене Климкина высмеяли за его мятый и не совсем подходящий по размеру костюм.

В конце 2014 года на Украине начал действовать закон «Об очищении власти» (о люстрации). Документ распространяется на чиновников, занимавших руководящие посты во время президентства Виктора Януковича. Он регламентирует проверки госслужащих с целью восстановления доверия и «создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами». Очищение власти было одним из требований активистов Майдана в ходе акций протеста в Киеве зимой 2013−2014 годов.

Виталия Чуркина похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля
17:12 (мск)© Ньюстюб
Трамп нашел виновника бардака в США
Путин присвоил новые звания «сирийским» генералам
ОПЕК зафиксировала начало снижения мировых запасов нефти
В Южном Судане официально объявлен голод
США продолжат мешать поставкам российского газа в Европу
В плей-офф КХЛ забросили самую быструю шайбу в истории
Путин выделил грант на «русскую вувузелу»
Спорт
Устюгов: шанс стать великим Завтра в финском Лахти стартует лыжный чемпионат мира. Основные наши надежды связаны с победителем многодневки «Тур де Ски» Сергеем Устюговым
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Датский секрет хюгге: как стать счастливым просто и быстро По статистике датчане — одна из самых счастливых наций в мире. В чем их секрет - рассказывает руководитель Института исследования счастья
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь