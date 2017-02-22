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21:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Пушков предложил временно исключить Украину из ООН

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что нужно временно исключить Украину из ООН, пока идут обстрелы Донецка.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Тонкий замысел Климкина частично лишить Россию права вето невыполним. А Украину надо бы временно исключить из ООН, пока идут обстрелы Донецка», — написал Пушков в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН.

Он напомнил о третьем параграфе 27 статьи Устава ООН, согласно которому «сторона, которая участвует в спорном вопросе, должна воздержаться от голосования при принятии решения». По его словам, этот пункт игнорируют, что неприемлемо.

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