Пушков предложил временно исключить Украину из ООН
КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что нужно временно исключить Украину из ООН, пока идут обстрелы Донецка.
КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что нужно временно исключить Украину из ООН, пока идут обстрелы Донецка.
«Тонкий замысел Климкина частично лишить Россию права вето невыполним. А Украину надо бы временно исключить из ООН, пока идут обстрелы Донецка», — написал Пушков в Twitter.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН.
Он напомнил о третьем параграфе 27 статьи Устава ООН, согласно которому «сторона, которая участвует в спорном вопросе, должна воздержаться от голосования при принятии решения». По его словам, этот пункт игнорируют, что неприемлемо.