Сорос поставил полмиллиарда на крах Трампа — Bild

Об этом пишет немецкое издание Bild.

Теперь Сорос не ограничивается критикой нового президента США, он ставит немалые деньги на крах Трампа, говорится в статье.

«Рынки мечтали о меньшем регулировании и налогах при Трампе, и пока что они его превозносят. Но в конце концов реальность настигнет рынки, и итог будет не самый хороший. Сейчас слишком велика неуверенность, а она — враг долгосрочных инвестиций», — приводит слова финансиста InoPressa.

Мрачный прогноз Сороса подтвердила крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock. «Я вижу, как надвигаются темные тучи, — говорит глава BlackRock Ларри Финк. По его словам, в настоящее время экономическая ситуация в США переживает спад, и причина этого — намерение Трампа снизить налоги.

В нынешней конъюнктуре эти планы могут быть реализованы лишь в 2018 году, а до тех пор «инвесторы будут скованны в принятии решений».

Определенную роль играет и неясность по поводу будущего мировой торговли на фоне новых переговоров по NAFTA с Мексикой и Канадой, говорится в публикации.

Bild отмечает, что Сорос выступил с критикой Дональда Трампа в тот же день, когда тот вступил в должность. В интервью Bloomberg TV инвестор назвал его «обманщиком, мошенником и показным диктатором».

«В конечном счете Конституция и демократические институты США его остановят. Лично я думаю, что его ждет провал», — заявил миллиардер.