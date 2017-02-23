Розенко: Правительство представит окончательный вариант пенсионной реформы
Правительство представит свой вариант пенсионной реформы на широкое общественное обсуждение. На этом акцентировал
Правительство представит свой вариант пенсионной реформы на широкое общественное обсуждение. На этом акцентировал
«Не надо ничего бояться. Как только у правительства будет окончательный вариант пенсионной реформы, мы его публично представим. И этот документ должен пройти очень широкое обсуждение — и с экспертной средой, и с народными депутатами, и общество должно знать, что их будет ждать в будущем», — сказал он.
Розенко подчеркнул, что основная задача пенсионной реформы — гарантировать справедливость в пенсионном обеспечении.
«Перед нами не стоит задача
Розенко подчеркнул, что окончательное решение относительно проведения пенсионной реформы будет принимать Верховная Рада Украины.