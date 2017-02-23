Розенко: Правительство представит окончательный вариант пенсионной реформы

«Не надо ничего бояться. Как только у правительства будет окончательный вариант пенсионной реформы, мы его публично представим. И этот документ должен пройти очень широкое обсуждение — и с экспертной средой, и с народными депутатами, и общество должно знать, что их будет ждать в будущем», — сказал он.

Розенко подчеркнул, что основная задача пенсионной реформы — гарантировать справедливость в пенсионном обеспечении.

«Перед нами не стоит задача что-то обрезать или сократить. Перед нами стоит задача сделать пенсионную систему справедливой для каждого украинца. И пенсионную реформу мы будем проводить не для МВФ, а для украинцев. Правительство будет действовать открыто, прозрачно и в диалоге с обществом», — отметил вице-премьер.

Розенко подчеркнул, что окончательное решение относительно проведения пенсионной реформы будет принимать Верховная Рада Украины.