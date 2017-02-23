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10:08 (мск), источник: УНИАН

В Луцке простились с погибшим под Авдеевкой командиром взвода 72-й ОМБР

В Луцке простились с погибшим под Авдеевкой командиром зенитно-ракетного взвода 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Максимом Гринчишиным.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, Гринчишини погиб 19 февраля от пули снайпера во время выполнения боевых заданий.

Проститься с ним в центр Луцка, на Театральную площадь, где проходила гражданская панихида, пришли тысячи горожан. Перед этим митрополит Луцкий и Волынский Михаил провел отпевание бойца в Свято-Троицком кафедральном соборе УПЦ КП. В городе был объявлен траур и перекрыто движение транспорта по улицам, по которым двигалась траурная процессия.

Похоронили погибшего бойца на Аллее почетных захоронений городского кладбища в селе Гаразджа.

Гринчишин родился 12 мая 1979 года. 14 августа 2014 года был призван на военную службу. Он был единственным сыном у родителей и еще не имел семьи.

Гринчишин — сводный брат жены футболиста Анатолия Тимощука.

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