Владимир Миклушевский поздравил приморцев Днем защитника Отечества
Поздравление губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с Днем защитника Отечества.
Поздравление губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с Днем защитника Отечества.
«Дорогие приморцы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник дорог каждому в нашей стране. Мы гордимся защитниками, отважно отстаивавшими родную землю в самые тяжелые времена. Их героизм и сплоченность — истинный пример преданности Отечеству для всех поколений россиян.
Для Приморья, форпоста России на Тихом океане, 23 февраля — особенный день. Жители края не раз на деле показывали свою стойкость и мужество, давая мощный отпор врагу. Сотни тысяч приморцев и
В этот праздничный день особые слова благодарности — ветеранам вооруженных сил. Своим примером вы показываете новым поколениям защитников как нужно служить Родине!
Уважаемые приморцы! От всей души желаю вам успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия!
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.