В США отменили закон Обамы о туалетах для трансгендеров в школах

Ранее администрация Обамы выпустила директиву для государственных школ, согласно которой учебные заведения должны позволить школьникам-трансгендерам выбирать туалетные комнаты и раздевалки согласно тому, как они сами определяют свою половую принадлежность.

«Министерство юстиции и министерство образования отменило сегодня руководство для учебных заведений, выпущенное в 2015—2016 годах… по доступу к объектам на основе гендерной идентичности, а не биологического пола», — говорится в сообщении.

«Министерство юстиции обязано обеспечивать соблюдение закона. Предыдущие документы не содержат достаточного юридического анализа и не объясняют, каким образом данная интерпретация согласуется с языком закона», — сообщается в заявлении генпрокурора США Джеффа Сешнса, слова которого приводит Минюст.