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05:39 (мск), источник: РИА Новости

В США отменили закон Обамы о туалетах для трансгендеров в школах

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отменила предписание его предшественника Барака Обамы для государственных школ о туалетах для трансгендеров, следует из заявления пресс-службы Минюста.

Источник: Reuters

Ранее администрация Обамы выпустила директиву для государственных школ, согласно которой учебные заведения должны позволить школьникам-трансгендерам выбирать туалетные комнаты и раздевалки согласно тому, как они сами определяют свою половую принадлежность.

«Министерство юстиции и министерство образования отменило сегодня руководство для учебных заведений, выпущенное в 2015—2016 годах… по доступу к объектам на основе гендерной идентичности, а не биологического пола», — говорится в сообщении.

«Министерство юстиции обязано обеспечивать соблюдение закона. Предыдущие документы не содержат достаточного юридического анализа и не объясняют, каким образом данная интерпретация согласуется с языком закона», — сообщается в заявлении генпрокурора США Джеффа Сешнса, слова которого приводит Минюст.

Одиннадцать штатов: Техас, Алабама, Висконсин, Теннесси, Аризона, Мэн, Оклахома, Луизиана, Юта, Джорджия, Западная Виргиния — обвинили администрацию Обамы в попытке превратить школы и рабочие пространства в "лаборатории для массового социального эксперимента"
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Иск был подан в суд американского города Уичито-Фолс, штат Техас.

Это предписание было выпущено на фоне скандала о законе в Северной Каролине, который требует, чтобы люди пользовались общественными туалетами исключительно в соответствии со своим полом при рождении. Этот закон вызвал опасения относительно дискриминации людей, чья гендерная идентификация не совпадает с биологическим полом.

Минюст США потребовал от штата отменить закон, ссылаясь на основополагающий закон 1964 года о гражданских правах. Штат в свою очередь подал в суд, требуя признать требование министерства незаконным. Теперь противоборствующие стороны встретятся в суде в ходе сразу двух судебных процессов.

Комментарии
1
Северный Мишка
Ну явно людям делать нечего! Это до какого маразма надо дойти, что-бы издавать указы как, где и в каком гальюне должны писать школьники! А что без указа не понятно? Ну амеры, ну они и тупые !!!
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