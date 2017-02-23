Маккейн секретно посетил сирийских курдов перед визитом к Эрдогану

Источник: Reuters

Сенатор-республиканец Джон Маккейн совершил секретную поездку на север Сирии, в ходе которой обсудил возможность ускорения операции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России) с американскими военными и представителями курдов. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет газета The Wall Street Journal. По информации источников издания, Маккейн побывал в сирийском городе Кобани на границе с Турцией, который с 2012 года контролируют курды.

Издание отмечает, что Маккейн стал первым конгрессменом США, побывавшем в этом районе. Переговоры касались предстоящего штурма сирийской «столицы» ИГ города Ракки. В офисе сенатора информацию о поездке в Сирию подтвердили

После поездки в Сирию Маккейн отправился в Турцию на встречу с президентом страны Реджепом Эрдоганом. Издание отмечает, что США считают курдов одними из главных союзников в борьбе с ИГ, в то время как Турция видит в них опасность. Однако после переговоров с Эрдоганом Маккейн назвал встречу «теплой и конструктивной».

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