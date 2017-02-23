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05:14 (мск), источник: РБК

Маккейн секретно посетил сирийских курдов перед визитом к Эрдогану

Перед визитом в Турцию и встречей с президентом Реджепом Эрдоганом сенатор Джон Маккейн совершил секретную поездку на север Сирии, в районы, находящиеся под контролем курдов.

Источник: Reuters

Сенатор-республиканец Джон Маккейн совершил секретную поездку на север Сирии, в ходе которой обсудил возможность ускорения операции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России) с американскими военными и представителями курдов. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет газета The Wall Street Journal.

По информации источников издания, Маккейн побывал в сирийском городе Кобани на границе с Турцией, который с 2012 года контролируют курды.

Издание отмечает, что Маккейн стал первым конгрессменом США, побывавшем в этом районе. Переговоры касались предстоящего штурма сирийской «столицы» ИГ города Ракки. В офисе сенатора информацию о поездке в Сирию подтвердили

После поездки в Сирию Маккейн отправился в Турцию на встречу с президентом страны Реджепом Эрдоганом.

Издание отмечает, что США считают курдов одними из главных союзников в борьбе с ИГ, в то время как Турция видит в них опасность. Однако после переговоров с Эрдоганом Маккейн назвал встречу «теплой и конструктивной».

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18 февраля 2017 года официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что командование ИГ начало покидать Ракку. До этого представители поддерживаемых США «Демократических сил Сирии» (SDF), состоящих в основном из бойцов курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), объявили о начале третьей фазы своей операции по освобождению Ракки от «Исламского государства».

По целям в районе Ракки также неоднократно наносили удары самолеты российских ВКС, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

В то же время в Ираке с осени 2016 года продолжается операция по освобождению от боевиков ИГ города Мосула. 19 февраля иракские власти объявили о начале завершающей стадии — штурму западной части города.

Комментарии
3
Ольга Лысенко
Разрешите поздравить всех с днем Советской Армии и Военно- Морского Флота---Днем Защитника Отечества! Пожелать в этот праздник крепкой силы в руках, свежих идей в голове, ясности мысли, легкости пера и настоящего благородства в поступках! Пусть судьба вам улыбнется, воевать пусть не придется, мир согреет ваши души, а жить становится все лучше! С уважением Я.
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Paladdin
Макаке все неймется, столько сил он посвятил выращиванию терроризм в этом регионе, а тут на тебе, приходит конец детищу.
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Paladdin
Спасибо большое!
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