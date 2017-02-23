Маккейн секретно посетил сирийских курдов перед визитом к Эрдогану
Перед визитом в Турцию и встречей с президентом Реджепом Эрдоганом сенатор Джон Маккейн совершил секретную поездку на север Сирии, в районы, находящиеся под контролем курдов.
Перед визитом в Турцию и встречей с президентом Реджепом Эрдоганом сенатор Джон Маккейн совершил секретную поездку на север Сирии, в районы, находящиеся под контролем курдов.
По информации источников издания, Маккейн побывал в сирийском городе Кобани на границе с Турцией, который с 2012 года контролируют курды.
После поездки в Сирию Маккейн отправился в Турцию на встречу с президентом страны Реджепом Эрдоганом.
Издание отмечает, что США считают курдов одними из главных союзников в борьбе с ИГ, в то время как Турция видит в них опасность. Однако после переговоров с Эрдоганом Маккейн назвал встречу «теплой и конструктивной».
18 февраля 2017 года официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что командование ИГ начало покидать Ракку. До этого представители поддерживаемых США «Демократических сил Сирии» (SDF), состоящих в основном из бойцов курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), объявили о начале третьей фазы своей операции по освобождению Ракки от «Исламского государства».
По целям в районе Ракки также неоднократно наносили удары самолеты российских ВКС, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
В то же время в Ираке с осени 2016 года продолжается операция по освобождению от боевиков ИГ города Мосула. 19 февраля иракские власти объявили о начале завершающей стадии — штурму западной части города.