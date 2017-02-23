Госдума упростила въезд иностранных граждан на Дальний Восток

Госдума РФ в третьем чтении приняла закон об упрощённом порядке въезда иностранных граждан на Дальний Восток. По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, два пункта пропуска во Владивостоке могут заработать к началу 3-го Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Закон, предполагающий особый упрощённый порядок въезда иностранных граждан на Дальний Восток, поддержало подавляющее большинство депутатов Государственной думы — 386 народных избранников. Теперь закон должна поддержать верхняя палата парламента, а после этого он будет направлен на подписание президенту России Владимиру Путину, по инициативе которого и был разработан документ.

«Вводится новый механизм — электронная виза. Это уникальный для России опыт. Упрощенный визовый режим будет стимулировать развитие бизнеса. Инвесторам, да и простым туристам, станет существенно проще приезжать на Дальний Восток, — уверен Александр Галушка. — Надеемся, что к началу 3-го Восточного экономического форума, который пройдёт 6—7 сентября , по новой процедуре смогут заработать два пункта пропуска во Владивостоке».

Как сообщало ИА REGNUM, закон предусматривает упрощённый порядок оформления однократных обыкновенных деловых, туристических и гуманитарных виз на срок действия до 30 дней с разрешённым сроком пребывания в России до 8 суток. Электронная виза будет применяться для 5 регионов ДФО — Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Камчатская область, Чукотка.