ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей в Украине, — Курц

Об этом министр иностранных дел Австрии председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

«Один из центральных вопросов, с которыми приходится иметь дело ОБСЕ, — кризис в Украине и вокруг Украины. Этот кризис имеет ряд аспектов: это Крым, поставки оружия в Донбасс, роль Российской Федерации, осуществление Минских соглашений и многочисленные акты насилия. Все эти вопросы регулярно обсуждаются в ОБСЕ…», — сказал Курц.

Министр подчеркнул, что уровень насилия, который наблюдается на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлем. Министр призвал все стороны выполнять Минские соглашения и в полной мере придерживаться режима прекращения огня.

Ранее в ОБСЕ предупредили, что «горячая фаза» конфликта в Донбассе может возобновиться.