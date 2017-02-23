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10:14 (мск), источник: 112.ua

ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей в Украине, — Курц

ОБСЕ намерена увеличить число наблюдателей в составе своей Специальной мониторинговой миссии в Украине, укрепить ее технический потенциал, а также добавить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения.

Источник: 112.ua

Об этом министр иностранных дел Австрии председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

«Один из центральных вопросов, с которыми приходится иметь дело ОБСЕ, — кризис в Украине и вокруг Украины. Этот кризис имеет ряд аспектов: это Крым, поставки оружия в Донбасс, роль Российской Федерации, осуществление Минских соглашений и многочисленные акты насилия. Все эти вопросы регулярно обсуждаются в ОБСЕ…», — сказал Курц.

Министр подчеркнул, что уровень насилия, который наблюдается на востоке Украины в последние несколько дней, абсолютно неприемлем. Министр призвал все стороны выполнять Минские соглашения и в полной мере придерживаться режима прекращения огня.

Ранее в ОБСЕ предупредили, что «горячая фаза» конфликта в Донбассе может возобновиться.

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