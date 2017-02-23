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07:00 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: американский журналист заявил о наличии компромата на CNN

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский журналист и консервативный активист Джеймс О’Киф заявил, что у него есть «многочасовая секретная запись», компрометирующая телеканал CNN. Он также отметил, что информация была получена законным путем. Об этом сообщается на сайте компании.

Источник: AP 2017

«Моя аудитория, американский народ, глубоко разочарована средствами массовой информации. Мы думаем, что наши СМИ должны быть привлечены к ответственности, в том числе CNN», — сказал журналист, отметив, что телеканал играет важную роль в информационном поле.

Активист также отметил, что его цель не только CNN, но и другие СМИ
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По его словам, из-за огромного количества данных, у него не было возможности тщательно ознакомиться со всей информацией. Это значит, что в сети будет опубликована «сырая информация», что напоминает историю с WikiLeaks, отмечает издание.

Ранее Президент США Дональд Трамп назвал the New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN врагами народа из-за публикации ложных новостей. Дональд Трамп неоднократно упрекал американские СМИ в распространении фальшивой информации.

На пресс-конференции, приуроченной к представлению кандидата на пост министра труда, президент раскритиковал журналистов CNN за «ненависть и предвзятость» по отношению к нему. Трамп также назвал «ерундой» сообщения о связях администрации с Россией.

Комментарии
1
Александр Романский
Война компроматов набирает обороты.
Характерно, что Трамп не назвал ложью связи с Россией еще до выборов, за которые патриоты его критикуют.
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