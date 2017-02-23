СМИ: американский журналист заявил о наличии компромата на CNN

«Моя аудитория, американский народ, глубоко разочарована средствами массовой информации. Мы думаем, что наши СМИ должны быть привлечены к ответственности, в том числе CNN», — сказал журналист, отметив, что телеканал играет важную роль в информационном поле.

Активист также отметил, что его цель не только CNN, но и другие СМИ

Активист также отметил, что его цель не только CNN, но и другие СМИ

По его словам, из-за огромного количества данных, у него не было возможности тщательно ознакомиться со всей информацией. Это значит, что в сети будет опубликована «сырая информация», что напоминает историю с WikiLeaks, отмечает издание.

Ранее Президент США Дональд Трамп назвал the New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN врагами народа из-за публикации ложных новостей. Дональд Трамп неоднократно упрекал американские СМИ в распространении фальшивой информации.