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06:26 (мск), источник: РИА Новости

Гутерреш предложил создать в ООН управление по борьбе с терроризмом

ООН, 23 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил создать во всемирной организации управление по борьбе с терроризмом, об этом он сообщил на встрече государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: РИА Новости

Выступая на неформальном заседании по борьбе с терроризмом, Гутерреш выступил с инициативой «создать новое контртеррористическое управление, которое возглавит новый заместитель генерального секретаря».

На данный момент в ООН существует контртеррористический комитет Совета Безопасности. Структура была учреждена СБ ООН в 2001 году вскоре после терактов 11 сентября в США.

Предлагаемая Гутеррешем структура, по его словам, не будет курировать, или вмешиваться в работу действующих структур СБ ООН, и будет докладывать Генеральной Ассамблее ООН через генсека организации.

Наша цель — выстроить новое партнерство с государствами-членами по противостоянию межнациональной угрозе терроризма, ответить на которую нужно немедленно
Антониу ГутеррешГенсек ООН
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«Предлагаемое новое управление не будет посягать на суверенитет ни одного из государств-членов. Деятельность нового офиса будет направлена на поддержку и осуществляться по запросу государств-членов, основная особенность которых — выполнять контртеррористическую стратегию ООН», — подчеркнул генсек.

Он попросил представителей стран-членов всемирной организации представить свои соображения в устном или письменном виде в течение двух недель. Эти вопросы генсек намерен отразить в докладе по реализации контртеррористической стратегии, который будет подготовлен до мая. «Я буду тесно работать с председателем Генеральной Ассамблеи, продолжать консультативный подход», — сказал генсек. —0-

Комментарии
2
ЯГУАР
что толку от этого управления? раздувать штат и дальше? ООН превратилась и так в колхозное собрание.
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Марк К*****
А то ООН на столько занята другими вопросами, что не хватает времени на обсуждение терроризма.
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