Гутерреш предложил создать в ООН управление по борьбе с терроризмом
ООН, 23 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил создать во всемирной организации управление по борьбе с терроризмом, об этом он сообщил на встрече
ООН, 23 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил создать во всемирной организации управление по борьбе с терроризмом, об этом он сообщил на встрече
Выступая на неформальном заседании по борьбе с терроризмом, Гутерреш выступил с инициативой «создать новое контртеррористическое управление, которое возглавит новый заместитель генерального секретаря».
На данный момент в ООН существует контртеррористический комитет Совета Безопасности. Структура была учреждена СБ ООН в 2001 году вскоре после терактов 11 сентября в США.
Предлагаемая Гутеррешем структура, по его словам, не будет курировать, или вмешиваться в работу действующих структур СБ ООН, и будет докладывать Генеральной Ассамблее ООН через генсека организации.
Наша цель — выстроить новое партнерство с государствами-членами по противостоянию межнациональной угрозе терроризма, ответить на которую нужно немедленно
«Предлагаемое новое управление не будет посягать на суверенитет ни одного из
Он попросил представителей