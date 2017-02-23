Япония направила России протест из-за планов разместить дивизию на Курилах

«Протест был направлен по дипломатическим каналам 22 и 23 числа. Прискорбно, если ВС России усилят военное присутствие на северных территориях (так в Японии называют южные острова Курильской гряды). Это идет вразрез с позицией нашего государства», — подчеркнул Суга на пресс-конференции.

ТОКИО, 23 фев — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Японии направило по дипломатическим каналам протест России после заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о намерении Москвы разместить дивизию на Курильских островах в 2017 году, сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Минобороны сформирует в 2017 году четыре новых дивизии, в том числе на Курилах

Министр обороны России, выступая в Госдуме РФ, в среду заявил, что ведомство рассчитывает «в этом году закончить размещение трех дивизий на западной и юго-западной границе». В частности он подчеркнул, что «продолжается активная работа по защите Курил», где в этом году также «должна разместиться дивизия».

Япония претендует на южные острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Передачу ей этих островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.