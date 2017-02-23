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07:12 (мск), источник: РИА Новости

Япония направила России протест из-за планов разместить дивизию на Курилах

Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга назвал прискорбным вероятное усиление военного присутствия Москвы на Курильских островах, добавив, что это идет вразрез с позицией Токио.

Источник: РИА Новости

ТОКИО, 23 фев — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Японии направило по дипломатическим каналам протест России после заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о намерении Москвы разместить дивизию на Курильских островах в 2017 году, сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

«Протест был направлен по дипломатическим каналам 22 и 23 числа. Прискорбно, если ВС России усилят военное присутствие на северных территориях (так в Японии называют южные острова Курильской гряды). Это идет вразрез с позицией нашего государства», — подчеркнул Суга на пресс-конференции.

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Министр обороны России, выступая в Госдуме РФ, в среду заявил, что ведомство рассчитывает «в этом году закончить размещение трех дивизий на западной и юго-западной границе». В частности он подчеркнул, что «продолжается активная работа по защите Курил», где в этом году также «должна разместиться дивизия».

Япония претендует на южные острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Передачу ей этих островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.

Комментарии
4
Свин .
а то что?
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ЯГУАР
Админы! Вы сильно-то не наглейте, чего убрали нормальный комет про то, что врагу никогда не гулять по республикам нашим! Если баните, то возвращайте заплаченные деньги, а не то будем подавать в суд за непредоставление проплаченных услуг! Ваше мнение тут не в счет, здесь правят бал деньги!!!
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Берёзка
Японию забыли спросить, размещать нам или нет дивизии на своей территории.
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