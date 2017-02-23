Слова Атамбаева о жертвах 2010 года разъяснил аппарат президента Кыргызстана

В ходе встречи представитель аппарата президента Кыргызстана выразил сожаление относительно сложившейся ситуации вокруг интервью президента КР А. Атамбаева телеканалу «Евроньюс».

Напомним, Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос корреспондента Euronews о том, не считает ли президент Кыргызстана, что союз ЕАЭС отражает больше всего интересы России, ответил: «Нам надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать с соседями. Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада — это плохая вещь…».