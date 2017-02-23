Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
МИД Украины объяснил позицию в ситуации с заявлением по Чуркину
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Пьяный Порошенко не смог выговорить слово «прапорщики» - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: действия Путина могут привести к ядерной катастрофе в Москве
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
1275-летие Солнца нации
11:40 (мск), источник: Kazinform

Слова Атамбаева о жертвах 2010 года разъяснил аппарат президента Кыргызстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ — В Бишкеке прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстан в КР Айымдоса Бозжигитова с первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызской Республики С. Исаковым, курирующим внешнеполитические вопросы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Кыргызстане.

Источник: Kazinform

В ходе встречи представитель аппарата президента Кыргызстана выразил сожаление относительно сложившейся ситуации вокруг интервью президента КР А. Атамбаева телеканалу «Евроньюс».

Напомним, Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос корреспондента Euronews о том, не считает ли президент Кыргызстана, что союз ЕАЭС отражает больше всего интересы России, ответил: «Нам надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать с соседями. Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада — это плохая вещь…».

«Президент КР с искренним уважением относится к Президенту Казахстана РК Н. А. Назарбаеву. В целях подтверждения высокого уровня отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, которые по-прежнему останутся добрососедскими и дружественными, министру иностранных дел КР Э. Абдылдаеву будет поручено лично обсудить вопрос дальнейшего развития сотрудничества с главой МИД РК», — заверил С. Исаков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Думе прокомментировали протест Японии из-за дивизии на Курилах
СМИ: Маккейн тайно посетил Сирию перед встречей с Эрдоганом
Умер актер Алексей Петренко
Иракские военные освободили аэропорт Мосула от боевиков
СМИ: американский журналист заявил о наличии компромата на CNN
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
НАСА обнаружило три потенциально пригодные для жизни планеты
Спорт
Новая вершина «Краснодара»: «Фенербахче» повержен в Лиге Европы «Краснодар» сыграл в Стамбуле вничью 1:1 с турецким «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Датский секрет хюгге: как стать счастливым просто и быстро По статистике датчане — одна из самых счастливых наций в мире. В чем их секрет - рассказывает руководитель Института исследования счастья
Дети
Малыш, танцующий под Майкла Джексона, стал звездой интернета Ролик с 4-месячным Майлсом Баллардом, танцующим c папиной помощью под композицию Майкла Джексона, посмотрели более 150 миллионов раз.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь