Николай Меркушкин: «Государство уделяет самое пристальное внимание укреплению обороноспособности страны»

«Этот праздник, давно уже ставший всенародным, объединяет всех, кто в разные времена с оружием в руках отстаивал свободу и независимость нашей Родины, кто с честью прошел суровую армейскую школу и кто сейчас выполняет свой воинский долг, — говорится в поздравлении. — Сохраняя преемственность многих поколений российских воинов — от ратников Древней Руси до “вежливых людей”, — он напоминает нам о героической истории нашей великой страны, о силе, воинской славе и непобедимости России».

Глава региона подчеркнул, что сегодня государство уделяет самое пристальное внимание укреплению обороноспособности страны, повышению боеготовности частей и соединений Вооруженных Сил, оснащению их самыми современными образцами оружия и техники.

«В борьбе с международным терроризмом армия и флот России убедительно доказали, что способны эффективно решать самые сложные задачи в любых условиях вдали от постоянных мест дислокации», — заявил Николай Меркушкин.

Он привел слова президента России — Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина: «Мы сегодня сильнее любого потенциального агрессора».

«Это укрепляет уверенность в том, что суверенитет и территориальная целостность нашего государства, спокойствие и безопасность россиян, будущее наших детей надежно защищены от любых посягательств извне», — заключил руководитель области.