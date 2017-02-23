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09:53 (мск), источник: Publika.md

Молдова и Украина будут поддерживать друг друга для сохранения суверенитета обеих стран

Молдова и Украина будут поддерживать друг друга для сохранения суверенитета и территориальной целостности.

Такой договоренности достигли сопредседатель Парламентской ассамблеи EURONEST Мариан Лупу и депутаты Верховной Рады соседней страны по итогам официальной встречи.

Мариан Лупу также рассказал о результатах своего последнего визита в Брюссель. В частности, он коснулся эффективности действий в оказании поддержки странам «Восточного партнерства», особенно тех, что подписали Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

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