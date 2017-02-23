В Казахстане разработают новый Таможенный кодекс в этом году

«В целях приведения в соответствие национального таможенного законодательства с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в текущем году также будет разработан новый национальный Таможенный кодекс, в который будут имплементированы нормы Таможенного кодекса ЕАЭС, а также включены нормы, направленные на реализацию национального законодательства», — сообщил министр, выступая сегодня на расширенном заседании коллегии министерства.

По его словам, новый Таможенный кодекс будет направлен на сокращение сроков таможенного декларирования, снижение административных барьеров, внедрение передовых информационных технологий.