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09:20 (мск), источник: Kazinform

В Казахстане разработают новый Таможенный кодекс в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане разработают новый Таможенный кодекс в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра национальной экономики Тимура Сулейменова.

Источник: Kazinform

«В целях приведения в соответствие национального таможенного законодательства с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в текущем году также будет разработан новый национальный Таможенный кодекс, в который будут имплементированы нормы Таможенного кодекса ЕАЭС, а также включены нормы, направленные на реализацию национального законодательства», — сообщил министр, выступая сегодня на расширенном заседании коллегии министерства.

По его словам, новый Таможенный кодекс будет направлен на сокращение сроков таможенного декларирования, снижение административных барьеров, внедрение передовых информационных технологий.

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