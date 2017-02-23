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09:10 (мск), источник: Tengrinews

Случай со Слекишиной очернил всю систему правоохранительных органов — Генпрокурор

Случай с изнасилованной в СИЗО Натальей Слекишиной подорвал доверие ко всей системе правоохранительных органов. Об этом заявил генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Слекишина, ее вся республика знает, вся страна знает. СМИ писали об этом, опережая друг друга. Только один этот факт Слекишиной очернил всю систему правоохранительных органов. И это только вскрывшиеся дела, а сколько остаются без доказательств? Мы не знаем, сколько! Как к нам после такого может быть доверие? Поэтому мы этой проблемой занимаемся», — сообщил Жакип Асанов, выступая на IV Форуме тюремной реформы Казахстана.

Освещая ситуацию с условно-досрочным освобождением осужденных, Асанов заявил, что условно-досрочное освобождение осужденных — лучшая мера, чем амнистия.

«Мы убедились, что амнистия — это не тот правильный шаг. Амнистию зачастую не воспринимают как гуманный шаг от государства, это оптом дается, независимо от поведения. (…) Мы им пообещали, сказали, что государство предъявляет два условия: веди себя хорошо, режим не нарушай и возмести ущерб — мы тебе дадим работу. Такая договоренность была с теми, кто сидит», — отметил Жакип Асанов.

По его словам, осужденные не верили в условно-досрочное освобождение, так как его давали неохотно. Но после того как Верховный суд обязал КУИС сокращать срок за исключительно хорошее поведение, осужденные стали лучше себя вести.

«Немаловажный показатель: осужденные, те, кто сидит, они старались вести себя хорошо и поменяли свой образ жизни, и когда вышли на свободу меньше стали совершать преступления», — обратил внимание Асанов.

Наталья Слекишина получила широкую известность из-за скандала в алматинской колонии СИ-18, где она отбывала наказание. Она обвинила в групповом изнасиловании четырех сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС), имена и должности которых прогремели на всю страну. У женщины в изоляторе родился ребенок.

Затем, после долгих судебных тяжб, в Турксибском районном суде Алматы был вынесен приговор в отношении 37-летнего надзирателя следственного изолятора Руслана Хакимова, который был приговорен к девяти годам лишения свободы за изнасилование заключенной Слекишиной.

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