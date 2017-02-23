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09:33 (мск), источник: 112.ua

МИД Германии призвал стороны конфликта в Донбассе выполнять минские соглашения

Без выполнения минских соглашений есть риск «усиленной военной эскалации со многими дальнейшими жертвами со стороны гражданских и продолжения застоя в политическом процессе». Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриель на сайте внешнеполитического ведомства Германии.

Источник: 112.ua

Режим прекращения огня в Донбассе нарушается, в ночь на 22 февраля, по данным ОБСЕ, вновь применяли тяжелое вооружение одновременно в нескольких позициях линии разграничения, заявил глава МИД ФРГ.

Министр призвал обе стороны выполнять минские соглашения.

По словам Габриэля, даже самые интенсивные усилия по переговорам не дадут результат, если «не хватает политической воли к реализации договоренностей».

Он также напомнил, что во время Мюнхенской конференции по безопасности и Киев, и Москва уверяли, что используют свое влияние для реализации договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой 15 февраля.

Напомним, 18 февраля министры иностранных дел нормандской четверки на встрече договорились о прекращении огня в Донбассе. Также они призвали прекратить блокаду железнодорожных и других путей в Донбассе.

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