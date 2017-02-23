Информационные войска РФ будут проводить свою политику во всем мире

Шойгу в рамках «Правительственного часа» рассказал о том, как идет перевооружение российской армии на новую технику, о том, как страна защищена радиолокационным полем на случай ядерного удара и о том, как планируется воспитывать молодежь в духе патриотизма. А в самом конце Шойгу сообщил о том, что в военном ведомстве созданы войска информационных операций — и это стало, возможно, главной сенсацией визита министра в Думу.

Депутаты, заслушав информацию Шойгу, приняли постановление, одобряющее деятельность министерства обороны.

Российские эксперты неоднократно подчеркивали, что информационно-психологические операции Запада приводили не просто к нанесению политического, морального ущерба отдельным государствам, но и к их уничтожению. В качестве примера приводились операции против Югославии, Ирака и Ливии.

На «Парламентском часе» лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал восстановить седьмое управление Генштаба, которое занималось вопросами спецпропаганды, чтобы противостоять информационным атакам извне.

«За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее… того управления, которое называлось контрпропагандой», — ответил Шойгу. Министр добавил, что «пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной».

Победа в информационном противоборстве в реалиях сегодняшнего мира приобретает подчас большее значение, чем победа в классической войне с применением оружия, прокомментировал РИА Новости эту новость начальник Генштаба Вооруженных сил РФ (2004−2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.

«Сегодня информационное противоборство выходит на передний план, идет борьба за умы и массовое сознание людей», — отметил он. По словам Балуевского, победа в информационной войне имеет «эффект поразительный, обескровливающий и парализующий все органы власти государства-противника».

«В министерстве обороны прекрасно понимают, что такое информационная война. Содержанием любой современной войны являются операции по подрыву военного, экономического потенциала, по разложению морального состояния войск, операции, которые дискредитируют руководство страны, в том числе военное», — в свою очередь сказал бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

По его мнению, мощные информационные войска нужны российскому государству и для того, чтобы проводить свою мирную политику.

«Надо перестать оправдываться, а заставить Запад перейти к обороне, проводить операции против его лжи. Нам сегодня надо наступать», — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, возможностей только Минобороны здесь будет недостаточно, полагает Ивашов.

«Надо создать своего рода государственный штаб, который планировал бы не только контрпропаганду, оборонительные операции, но и информационно-психологические наступательные операции. Для этого в составе российских ведомств надо создать мощное аналитическое подразделение, мощное, прежде всего, по емкости умов и знаний тех, кто знает и умеет, как доносить до руководства стран мира, истеблишмента и, конечно, до массы населения нашу правду. В том числе, надо использовать мощный архивный материал, нужно что-то рассекречивать», — сказал он.

По мнению Ивашова, такие информационные операции России надо вести не только в парадигме Россия-Запад, но и по всему миру.

Шойгу рассказал, с помощью каких новых сил и средств будет обеспечиваться безопасность России, прежде всего на стратегических направлениях.

Министр напомнил, что впервые по периметру границы России создано сплошное радиолокационное поле для защиты от ядерного удара, речь идет о системе предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет.

Будет усилена военная мощь и на границах России. «Рассчитываем в этом году закончить размещение трех дивизий на западной и юго-западной границе. Продолжается активная работа по защите Курил, там у нас в этом году также должна разместиться дивизия», — сказал Шойгу.

Доля современного оружия в ВС РФ к концу года должна превысить 62%, заявил министр. По его словам, сейчас оснащенность Вооруженных сил России современной военной техникой в частях постоянной боевой готовности составляет 58,3%, исправность — 94%.

Так, оснащенность ВМФ России новым вооружением уже составляет 74%, ВДВ — 47%, заявил министр обороны. По словам министра, в состав ВДВ в 2016 году вошли новые три разведывательных батальона, шесть танковых рот, 188 новых боевых бронированных машин.

Как сообщил Шойгу, перед Минобороны в нынешнем году стоят следующие задачи по стратегическим ядерным силам — поставить на вооружение ракетных войск стратегического назначения три ракетных полка, оснащенных современными ракетными комплексами, ввести в боевой состав пять модернизированных авиационных комплексов Ту-160 и Ту-95МС.

В Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находятся 99% пусковых установок, из них 96% — в постоянной готовности к боевому пуску.

Три дивизиона войсковых ПВО предстоит перевооружить на ЗРК «Тор-М2», войска получат и два бригадных комплекта ракетного комплекса «Искандер-М». Вооруженные силы РФ в 2017 году полностью завершают переход на «Искандеры», отметил Шойгу. По его словам, также завершится оснащение ВС РФ и комплексами береговой охраны «Бастион», на Черноморском флоте эта работа уже выполнена.

Также в войска планируется поставить 905 танков и боевых машин.

В Вооруженных силах сформировано 38 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Всего на вооружении находятся более 600 комплексов с 2 тысячами беспилотных летательных аппаратов, сообщил министр.

Министр обороны рассказал и о том, как будет обеспечено военно-патриотическое воспитание молодежи.

«Что касается начальной военной подготовки, то оно должно все-таки быть факультативным, потому что мы не должны милитаризировать страну бесконечно, мы должны заниматься патриотическим воспитанием. Для этого мы делаем лагеря юнармейские. Они не столько лагеря отдыха, сколько спортивные, для подготовки», — сказал Шойгу.

Он добавил, что в целях развития движения «Юнармия» по всей стране строятся парки «Патриот».

«В этом году, надеемся, появится парк “Патриот” во Владивостоке, на острове Русском, в Приморье, на Северном флоте, появится на юге и здесь, естественно, в центре. У нас, фактически, завершен перевод туда наших музеев и многих других вещей», — сказал министр.