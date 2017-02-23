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09:44 (мск), источник: БЕЛТА

Равков: к 2020 году в Беларуси завершат создание мобильной армии, способной противостоять новым вызовам

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к 2020 году завершится создание мобильной армии, способной противостоять новым вызовам. Об этом в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» заявил министр обороны Андрей Равков, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Министр подчеркнул, что оптимизация белорусской армии — это прежде всего процесс постоянной адаптации к современным условиям, а не просто сокращение, как это часто воспринимается. «Главной целью до 2020 года мы определили создание компактной, мобильной, высокоподготовленной и хорошо оснащенной армии, способной противодействовать новым вызовам и угрозам, в том числе так называемым гибридным», — сказал он.

«Итогом мы видим повышение боевой мощи Вооруженных Сил за счет увеличения боевого компонента при одновременном избавлении от невостребованных структур, избирательного перевооружения на новые комплексы вооружения и военной техники, где приоритет будет отдан системам управления, разведки, информационного противоборства, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, ракетным войскам и артиллерии, а также силам специальных операций», — добавил Андрей Равков.

Результаты этой работы министр определил так — современные Вооруженные Силы отвечают сегодняшним реалиям обеспечения национальной безопасности в военной сфере и являются важнейшим средством стратегического сдерживания, предотвращения войны.

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