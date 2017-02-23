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10:01 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Иракские военные начали наступление на аэропорт Мосула

Иракские военнослужащие начали широкомасштабное наступление на аэропорт Мосула и лагерь Аль-Газляни к юго-западу от Мосула, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источник.

Источник: AP 2017

По его словам, подразделения федеральной полиции и сил быстрого реагирования при поддержке авиации и тяжелой артиллерии начали подготовку к штурму аэропорта. Военным уже удалось уничтожить большую часть оборонительных укреплений террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Напомним, иракские войска при поддержке с воздуха международной коалиции во главе с США освободили восточную часть Мосула в конце января. 19 февраля Багдад объявил о начале операции по очищению от боевиков и западной части города. Позднее в тот же день иракская армия освободила два поселка в предместье Мосула.

Комментарии
4
vesta
Всех мужчин, женщин, отдельно группу Мэйла поздравляю с Днем Защитника Отечества! Будьте здоровы, по возможности, счастливы, всегда в тонусе и позитиве!!
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Берёзка
Присоединяюсь к поздравлением)). Всех мужчин с Днём защитника Отечества! Счастья, здоровья, и пусть честь и совесть идёт с вами в ногу!
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SHEF
спасибо =)
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