Иракские военные начали наступление на аэропорт Мосула

По его словам, подразделения федеральной полиции и сил быстрого реагирования при поддержке авиации и тяжелой артиллерии начали подготовку к штурму аэропорта. Военным уже удалось уничтожить большую часть оборонительных укреплений террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Напомним, иракские войска при поддержке с воздуха международной коалиции во главе с США освободили восточную часть Мосула в конце января. 19 февраля Багдад объявил о начале операции по очищению от боевиков и западной части города. Позднее в тот же день иракская армия освободила два поселка в предместье Мосула.