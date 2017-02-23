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10:38 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Польша за 2016 год значительно увеличила армию

Вооруженные силы Польши в 2016 году выросли на 10 тыс. человек, а в Генштабе изменения на руководящих должностях касались 90% персонала. Об этом информирует министерство национальной обороны (MON) Польши.

Источник: Telegraf.com.ua

«Состоялся рост количества военнослужащих из 96 тыс. в 2015 году до 106 тыс. в 2017 году», — идет речь в сообщении.

Отмечается, что за этот период приостановлена волна увольнений военнослужащих в запас. В частности, в 2016 году уволены на свыше 650 военнослужащих меньше, чем планировалось ранее. Количество офицеров, которые учатся в вузах, в Польше выросло из 490 человек в 2015 году до 906 в 2017 году.

Информируется, что глава MON Антоний Мацеревич осуществил широкую ротацию кадров на высших должностях в армии, «замещая офицеров, назначенных “Гражданской платформой” (бывшей провластной силой — ред) на офицеров, которые получили боевой опыт в Ираке, Афганистане, а также в учениях с войсками НАТО».

В Генштабе Польши эти изменения составили 90%, а в Генеральном командовании — 82%. По оценкам многих польских военных экспертов, а также бывших генералов и офицеров высокого ранга, массовые, часто достаточно неожиданные отставки в руководстве армии подрывают оперативную готовность ВС Польши, а также их способность к адекватным действиям в случае военной угрозы.

С этим утверждением соглашаются политики оппозиции. Впрочем, провластные политики опровергают все обвинения, отмечая, что при каденции министра Мацеревича армия стала более численной и боеспособной.

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