Правительство утвердило новые правила пересмотра газовых тарифов для населения

Ранее правительство имело право пересматривать тарифы каждый квартал, передает Правительственный портал.
Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2017 года.
Напомним, что главный коммерческий директор «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко заявил о возможном повышении цены на природный газ для населения с 1 апреля 2017 года на 40% в случае, если не будут продлены возложенные на НАК «Нафтогаз Украины» специальные обязательства по продаже газа для населения на льготных условиях.
Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что правительство не допустит роста цен на газ для населения. Гройсман пригрозил увольнением чиновникам, которые заявили о возможном повышении цены газа для населения на 40%.