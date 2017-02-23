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10:31 (мск), источник: Ipress.ua

Правительство утвердило новые правила пересмотра газовых тарифов для населения

Во вторник, 21 февраля, Кабинет министров принял постановление № 90, согласно которому правительство сможет пересматривать тарифы на газ для населения каждые полгода в случае, если за предыдущий период цена на импорт топлива выросла более чем на 10%

Источник: Ipress.ua

Ранее правительство имело право пересматривать тарифы каждый квартал, передает Правительственный портал.

Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2017 года.

Напомним, что главный коммерческий директор «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко заявил о возможном повышении цены на природный газ для населения с 1 апреля 2017 года на 40% в случае, если не будут продлены возложенные на НАК «Нафтогаз Украины» специальные обязательства по продаже газа для населения на льготных условиях.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что правительство не допустит роста цен на газ для населения. Гройсман пригрозил увольнением чиновникам, которые заявили о возможном повышении цены газа для населения на 40%.

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