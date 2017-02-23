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12:32 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Наша армия была и остается оплотом безопасности, той силой, которая обеспечивает международный авторитет страны», — Валерий Шанцев

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Днем защитника Отечества.

«Уважаемые нижегородцы, сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Армейская служба всегда была делом чести для истинных патриотов. Мужество и героизм воинов, слава и мощь русского оружия во все времена являлись неотъемлемой частью величия Российского государства», — отмечается в поздравлении главы региона.

«Наша армия была и остается оплотом безопасности, той силой, которая обеспечивает международный авторитет страны и спокойствие граждан. В этот день мы искренне чествуем ветеранов-освободителей, участников боевых действий в “горячих” точках и всех, кто сегодня достойно исполняет свой воинский долг», — сказано в обращении Шанцева.

«От души желаю вам, уважаемые защитники, доброго здоровья, счастья, радости и дальнейших успехов в достижении намеченных целей на благо нашей любимой Родины», — сказал глава региона.

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