«Наша армия была и остается оплотом безопасности, той силой, которая обеспечивает международный авторитет страны», — Валерий Шанцев
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Днем защитника Отечества.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Днем защитника Отечества.
«Уважаемые нижегородцы, сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Армейская служба всегда была делом чести для истинных патриотов. Мужество и героизм воинов, слава и мощь русского оружия во все времена являлись неотъемлемой частью величия Российского государства», — отмечается в поздравлении главы региона.
«Наша армия была и остается оплотом безопасности, той силой, которая обеспечивает международный авторитет страны и спокойствие граждан. В этот день мы искренне чествуем
«От души желаю вам, уважаемые защитники, доброго здоровья, счастья, радости и дальнейших успехов в достижении намеченных целей на благо нашей любимой Родины», — сказал глава региона.