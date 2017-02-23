Филип предложил Додону девять кандидатур послов

Информированные источники сообщили, что список выглядит следующим образом:

Посол в США — Аурел Чокой, в настоящее время посол в Китае;.

Посол в Греции — Анатолий Вангелие, в настоящее время генеральный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции;.

Посол в Испании — Виолетта Агрич, в настоящее время руководитель Управления по консульским делам МИДЕИ;.

Посол во Франции — Эмиль Друк, в настоящее время начальник Главного управления многостороннего сотрудничества МИДЕИ;.

Постоянный представитель при ООН — Виктор Морару, в настоящее время заместитель Друка;.

Посол в Польше — Владимир Киринчук, в настоящее время сотрудник посольства в Австрии;.

Посол в Беларуси — Владимир Чобану, бывший советник президента;.

Посол в Австрии — Валерия Шейкан, бывший советник министра культуры.

Посол в Великобритании — Игорь Клипий, в настоящее время заместитель генерального секретаря парламента.

Президент Игорь Додон заявил на встрече со студентами Государственного университета международных отношений в Москве, что не аккредитует новых послов, предложенных правительством. Он подчеркнул это в контексте отклонения правительством его запроса об отзыве посла Республики Молдова в Бухаресте Михая Грибинчи, который позволил себе заявления, направленные против главы государства.