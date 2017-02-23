Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Сеть о поведении Порошенко на молебне по жертвам Майдана - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: действия Путина могут привести к ядерной катастрофе в Москве
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
1275-летие Солнца нации
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10:46 (мск), источник: Noi.md

Филип предложил Додону девять кандидатур послов

Премьер-министр Павел Филип предложил на утверждение президенту Игорю Додону девять кандидатур послов.

Источник: Noi.md

Информированные источники сообщили, что список выглядит следующим образом:

Посол в США — Аурел Чокой, в настоящее время посол в Китае;.

Посол в Греции — Анатолий Вангелие, в настоящее время генеральный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции;.

Посол в Испании — Виолетта Агрич, в настоящее время руководитель Управления по консульским делам МИДЕИ;.

Посол во Франции — Эмиль Друк, в настоящее время начальник Главного управления многостороннего сотрудничества МИДЕИ;.

Постоянный представитель при ООН — Виктор Морару, в настоящее время заместитель Друка;.

Посол в Польше — Владимир Киринчук, в настоящее время сотрудник посольства в Австрии;.

Посол в Беларуси — Владимир Чобану, бывший советник президента;.

Посол в Австрии — Валерия Шейкан, бывший советник министра культуры.

Посол в Великобритании — Игорь Клипий, в настоящее время заместитель генерального секретаря парламента.

Президент Игорь Додон заявил на встрече со студентами Государственного университета международных отношений в Москве, что не аккредитует новых послов, предложенных правительством. Он подчеркнул это в контексте отклонения правительством его запроса об отзыве посла Республики Молдова в Бухаресте Михая Грибинчи, который позволил себе заявления, направленные против главы государства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Япония осудила планы по размещению дивизии РФ на Курилах
СМИ: Маккейн тайно посетил Сирию перед встречей с Эрдоганом
Умер актер Алексей Петренко
Иракские военные готовят штурм аэропорта Мосула
СМИ: американский журналист заявил о наличии компромата на CNN
В Нью-Йорке простились с Виталием Чуркиным
НАСА обнаружило три потенциально пригодные для жизни планеты
Спорт
Новая вершина «Краснодара»: «Фенербахче» повержен в Лиге Европы «Краснодар» сыграл в Стамбуле вничью 1:1 с турецким «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Датский секрет хюгге: как стать счастливым просто и быстро По статистике датчане — одна из самых счастливых наций в мире. В чем их секрет - рассказывает руководитель Института исследования счастья
Дети
Малыш, танцующий под Майкла Джексона, стал звездой интернета Ролик с 4-месячным Майлсом Баллардом, танцующим c папиной помощью под композицию Майкла Джексона, посмотрели более 150 миллионов раз.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь