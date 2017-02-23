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10:49 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме прокомментировали протест Японии из-за дивизии на Курилах

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Курильские острова — это территория РФ, поэтому российская сторона вправе использовать их для защиты страны, в том числе для размещения там своих дивизий, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Источник: Reuters

Ранее правительство Японии направило по дипломатическим каналам протест России из-за планов по размещению дивизий РФ на Курильских островах в 2017 году.

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Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая в Госдуме РФ в среду, заявил, что ведомство рассчитывает «в этом году закончить размещение трех дивизий на западной и юго-западной границе». В частности он подчеркнул, что «продолжается активная работа по защите Курил», где в этом году также «должна разместиться дивизия».

«Мы считаем, что этот вопрос (по Курилам) решенный, и так как это российская территория, российская земля, Россия вправе принимать любые меры по защите этой территории, а также по использованию этой территории для защиты РФ в целом», — заявил Новиков РИА Новости.

При этом, по мнению депутата, Курильский вопрос не должен является препятствием для развития торгово-экономических и культурных связей между Россией и Японией.

«Любые проблемы, доставшиеся из прошлого, могут быть решены в настоящем, нужно стремиться к развитию хороших, деловых и партнерских отношений», — заключил он.

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