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11:56 (мск), источник: БЕЛТА

МИД прокомментировал тему возможности въезда в Беларусь по документам ЛНР и ДНР

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик прокомментировал журналистам тему возможности въезда в Беларусь по документам ЛНР и ДНР, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Как ранее сообщалось со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского, пересечение государственной границы возможно только по документам, которые дают на это право. Это закреплено в международных и двусторонних договорах. «Мы соблюдаем действующее законодательство, — сказал он. — При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем».

В информации МВД Беларуси говорится, что Донецкая и Луганская республики являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами ДНР и ЛНР, являются недействительными на территории Беларуси. Вместе с тем подавляющее большинство граждан, предъявляющих такие документы, подпадают под действие указа от 30 августа 2014 года № 420 «О пребывании граждан Украины в Беларуси», в том числе освобождаются от предоставления некоторых документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на проживание в Беларуси, обратили внимание в МВД. Таким образом, при въезде в Беларусь с территории России граждан по проездным документам ДНР и ЛНР органами внутренних дел на первоначальном этапе проводится процедура идентификации личности, после чего в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации принимается решение о возможности дальнейшего пребывания в Беларуси.

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

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