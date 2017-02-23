СМИ: Саакашвили могут осудить за посягательство на суверенитет Украины

«Он считает, что в своем публичном выступлении Саакашвили оскорбительно отозвался об Одесской области, которой руководил в течение полутора лет», — говорится в сообщении.

В качестве примера приводится высказывание Саакашвили: «Конечно, они все мешали, я знал, что все будут мешать… поскольку это сепаратистский регион, там у власти все сепаратисты».

«Разжигание национальной вражды, то есть действия Михаила Саакашвили могут привести к тому, что настраивают народ Одессы, Киева, Донецка, Луганска один против другого», — приводятся слова правозащитника.