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11:54 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Саакашвили могут осудить за посягательство на суверенитет Украины

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Украинский правозащитник Олег Курчин подал заявление в Генпрокуратуру против бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за посягательство на суверенитет Украины, сообщает издание «Сегодня.ua».

Источник: РИА Новости

«Он считает, что в своем публичном выступлении Саакашвили оскорбительно отозвался об Одесской области, которой руководил в течение полутора лет», — говорится в сообщении.

В качестве примера приводится высказывание Саакашвили: «Конечно, они все мешали, я знал, что все будут мешать… поскольку это сепаратистский регион, там у власти все сепаратисты».

«Разжигание национальной вражды, то есть действия Михаила Саакашвили могут привести к тому, что настраивают народ Одессы, Киева, Донецка, Луганска один против другого», — приводятся слова правозащитника.

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