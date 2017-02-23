Владимир Путин поздравил севастопольцев с Днём Народной воли и с Днём защитника Отечества

В поздравлении, в частности, говорится: 23 февраля 2014 года стал для Севастополя поистине судьбоносным днём. Тысячи его жителей единым фронтом выступили против государственного переворота, дали решительный отпор радикальным, националистическим силам, которые своими агрессивными действиями попытались запугать всех, кто противостоял самоуправству и беззаконию. Севастопольцы проявили стойкость и мужество, защитили родной город, вместе с крымчанами выразили твёрдую волю — быть с Россией. В это время непростых испытаний народ нашей страны сердцем был с вами.

Легендарный, овеянный ратной славой Севастополь по праву гордится своей героической историей, замечательными патриотическими, культурными, духовными традициями. И нам многое предстоит сделать для его уверенного, благополучного будущего: развивать экономику и городскую инфраструктуру, здравоохранение и образование, создавать современные рабочие места.

Убеждён, вместе мы решим эти важные, масштабные задачи.