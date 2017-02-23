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12:21 (мск), источник: РБК

Полиция Нью-Йорка попросила возместить $24 млн за охрану Trump Tower

Полиция Нью-Йорка обратилась с просьбой к членам Конгресса возместить затраты в размере $24 млн, потраченные на охрану Trump Tower во время периода смены американского президента, и обеспечить достойное финансирование обеспечения ее безопасности и безопасности Белого дома.

Источник: AP 2017

Просьба была изложена в письме начальника полицейского управления Нью-Йорка Джеймса О'Нила.

Фоторепортаж
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Trump Tower — это 58-этажное здание на Манхэттене, окруженное отелями, магазинами всемирно известных брендов и местами популярными у туристов. По мнению О'Нила, такое окружение для второй резиденции американского президента является уникальным в новейшей истории.

О’Нил рассказал, что в течение 75 дней, начиная от дня выборов президента США и до церемонии инаугурации Трампа, было потрачено $24 млн. Как отмечается в письме, ежедневно полиция тратила на обеспечение безопасности $308 тыс.

Он пояснил, что охрана Trump Tower и близлежащей к ней территории требует дополнительных ресурсов и для других городских ведомств. Так, служба экстренной медицинской помощи, которая дежурила на протяжении 24 часов в Trump Tower, потратила в течение 75 дней $1.7 млн.

По подсчетам полиции, обеспечение безопасности жены Трампа Мелании и его сына, которые живут в Trump Tower, ежедневно будет стоить от $127 тыс до $146 тыс для полиции и $4,5 млн в год для пожарной службы.

«Такие цифры показывают широкий объем задач, которые городские службы должны выполнять, чтобы обеспечить в полной мере безопасность президента», — написал начальник полицейского управления Нью-Йорка.

О'Нил выразил мнение, что Trump Tower «является целью тех, кто хочет совершить теракты против США». Именно поэтому перед полицией Нью-Йорка стоят две задачи — защитить семью Трампа и Trump Tower.

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