Президент Узбекистана Мирзиеев впервые приедет в Казахстан

«Сегодня мы ведем самую тщательную подготовку к предстоящему визиту президента Узбекистана в Казахстан, который должен состоятся в ближайшее время. Хочу особо отметить, что это первый визит вновь избранного президента Узбекистана в Казахстан после официального вступления в должность. По нашему убеждению, он должен открыть новый этап в стратегическом партнерстве между нашими странами, — отметил первый заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Ачилбай Раматов, выступая на 16-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между двумя странами.

Напомним, 5 декабря 2016 года Шавкат Мирзиеев стал президентом Узбекистана. Избиратели отдали за него 88,61 процента голосов.