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13:22 (мск), источник: Nur.kz

Президент Узбекистана Мирзиеев впервые приедет в Казахстан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев впервые приедет в Казахстан в качестве главы государства. Визит Мирзиеева запланирован на март, сообщает Podrobno.uz.

Источник: Nur.kz

«Сегодня мы ведем самую тщательную подготовку к предстоящему визиту президента Узбекистана в Казахстан, который должен состоятся в ближайшее время. Хочу особо отметить, что это первый визит вновь избранного президента Узбекистана в Казахстан после официального вступления в должность. По нашему убеждению, он должен открыть новый этап в стратегическом партнерстве между нашими странами, — отметил первый заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Ачилбай Раматов, выступая на 16-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между двумя странами.

Напомним, 5 декабря 2016 года Шавкат Мирзиеев стал президентом Узбекистана. Избиратели отдали за него 88,61 процента голосов.

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