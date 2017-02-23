Президент Узбекистана Мирзиеев впервые приедет в Казахстан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев впервые приедет в Казахстан в качестве главы государства. Визит Мирзиеева запланирован на март, сообщает Podrobno.uz.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев впервые приедет в Казахстан в качестве главы государства. Визит Мирзиеева запланирован на март, сообщает Podrobno.uz.
«Сегодня мы ведем самую тщательную подготовку к предстоящему визиту президента Узбекистана в Казахстан, который должен состоятся в ближайшее время. Хочу особо отметить, что это первый визит вновь избранного президента Узбекистана в Казахстан после официального вступления в должность. По нашему убеждению, он должен открыть новый этап в стратегическом партнерстве между нашими странами, — отметил первый заместитель
Напомним, 5 декабря 2016 года Шавкат Мирзиеев стал президентом Узбекистана. Избиратели отдали за него 88,61 процента голосов.