Министр Султанов пообещал увольнять за бестолковые рейдовые проверки бизнеса

«Проблемный вопрос, который был обозначен со стороны Главы государства, — это количество проверок. В прошлом году из 76 тысяч проверок более четверти — 23 тысячи — это рейдовые проверки. Здесь дано поручение территориальным подразделениям органов государственных доходов не выходить без толку на рейдовые проверки», — сказал Бахыт Султанов.

«Конечно, для предпринимательского сектора, в основном, там, где идут рейдовые проверки на предмет наличия кассовых аппаратов с онлайн-передачей и результатом являются административные штрафы. Штрафы у нас не запланированы. Это мера превентивного воздействия на потенциальных правонарушителей, чтобы дисциплинировать их. Но необязательно на каждом шагу это использовать. И вот эти 23 тысячи проверок мы можем не проводить. Достаточно проводить клиентоориентированную или услугоориентированную работу, заранее каждый на своем участке работать превентивно с предпринимательским сектором, предупреждать, направлять уведомления, говорить, что есть требование законодательства, пожалуйста, работайте», — добавил он.

Министр финансов обратился к казахстанским бизнесменам, попросив соблюдать требования законадельства.

«У меня такое же обращение к предпринимателям. Есть требование закона о том, что необходимо иметь кассовые машины. Пожалуйста, устанавливайте. И в этом случае никто вас не будет проверять, мучить рейдовыми проверками. В этом плане мы будем жестко подходить к своим коллегам. При установлении таких фактов будем вплоть до увольнения принимать решения», — заключил глава Минфина.