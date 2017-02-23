Министр Султанов пообещал увольнять за бестолковые рейдовые проверки бизнеса
Министр финансов Бахыт Султанов пообещал увольнять сотрудников за мучительные рейдовые проверки бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр финансов Бахыт Султанов пообещал увольнять сотрудников за мучительные рейдовые проверки бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Проблемный вопрос, который был обозначен со стороны Главы государства, — это количество проверок. В прошлом году из 76 тысяч проверок более четверти — 23 тысячи — это рейдовые проверки. Здесь дано поручение территориальным подразделениям органов государственных доходов не выходить без толку на рейдовые проверки», — сказал Бахыт Султанов.
«Конечно, для предпринимательского сектора, в основном, там, где идут рейдовые проверки на предмет наличия кассовых аппаратов с
Министр финансов обратился к казахстанским бизнесменам, попросив соблюдать требования законадельства.
«У меня такое же обращение к предпринимателям. Есть требование закона о том, что необходимо иметь кассовые машины. Пожалуйста, устанавливайте. И в этом случае никто вас не будет проверять, мучить рейдовыми проверками. В этом плане мы будем жестко подходить к своим коллегам. При установлении таких фактов будем вплоть до увольнения принимать решения», — заключил глава Минфина.