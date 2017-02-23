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13:28 (мск), источник: Tengrinews

Министр финансов сравнил Налоговый кодекс с дуршлагом

Глава Минфина Бахыт Султанов сравнил Налоговый кодекс с дуршлагом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«У нас настрой такой, что Налоговый кодекс должен быть существенно облегчен. Было много обсуждений. Недавно были нарекания со стороны генерального прокуратуры о том, что неправильно писать налоговикам для себя же Налоговый кодекс. Мы с этим абсолютно согласны», — сказал Султанов в ходе заседания коллегии Министерства финансов.

По его словам, для этого ведомство проводит работу с предпринимательским сектором, с инвесторским сообществом.

«Он должен быть максимально простым, иначе, опыт предыдущих кодексов часто показывает, через год он уже превращается в дуршлаг со множеством вклеек, множеством поправок, которые не только не только предприниматели, но и налоговики сами зачастую путаются. Поэтому наша задача — существенно здесь упростить», — заключил министр.

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