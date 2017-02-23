Рада заявила о недочетах в докладе ОБСЕ по выборам в Госдуму

Соответствующее заявление на заседании Верховной рады в четверг поддержало 239 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В заявлении отмечается, что Рада считает выборы в Госдуму РФ «грубым нарушением основных принципов и норм международного права». Депутаты также отмечают, что отсутствие в окончательном отчете наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ надлежащей правовой оценки голосования на выборах в Госдуму, в частности в Крыму, несправедливым.

«Верховная Рада Украины заявляет о недопустимости игнорирования в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ по результатам наблюдения на выборах в Госдуму РФ 2016 года фактов незаконного голосования на территории незаконно оккупированных автономной республики Крым и города Севастополь», — говорится в тексте заявления. Депутаты обратились к странам-членам ОБСЕ с просьбой поддержать разработать новую методику подготовки отчетов, которая включала бы оценку ситуации, связанную с «оккупацией части территории Украины Российской Федерацией».

Рада также призвала БДИПЧ ОБСЕ изучить все обстоятельства подготовки окончательного отчета миссии наблюдения на выборах в Госдуму РФ с целью не допустить политического влияния на международных наблюдателей.