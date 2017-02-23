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13:41 (мск), источник: РИА Новости

Рада заявила о недочетах в докладе ОБСЕ по выборам в Госдуму

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Парламент Украины считает недопустимым игнорирование в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ по результатам наблюдения на выборах в Госдуму РФ 2016 года фактов незаконного, по мнению Киева, голосования на территории Крыма и призывает организацию изучить обстоятельства подготовки итогового доклада.

Источник: Reuters

Соответствующее заявление на заседании Верховной рады в четверг поддержало 239 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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В заявлении отмечается, что Рада считает выборы в Госдуму РФ «грубым нарушением основных принципов и норм международного права». Депутаты также отмечают, что отсутствие в окончательном отчете наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ надлежащей правовой оценки голосования на выборах в Госдуму, в частности в Крыму, несправедливым.

«Верховная Рада Украины заявляет о недопустимости игнорирования в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ по результатам наблюдения на выборах в Госдуму РФ 2016 года фактов незаконного голосования на территории незаконно оккупированных автономной республики Крым и города Севастополь», — говорится в тексте заявления. Депутаты обратились к странам-членам ОБСЕ с просьбой поддержать разработать новую методику подготовки отчетов, которая включала бы оценку ситуации, связанную с «оккупацией части территории Украины Российской Федерацией».

Рада также призвала БДИПЧ ОБСЕ изучить все обстоятельства подготовки окончательного отчета миссии наблюдения на выборах в Госдуму РФ с целью не допустить политического влияния на международных наблюдателей.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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