Катания может стать городом-побратимом Калининграда

На встрече с главой областного центра Александром Ярошуком президент Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико от лица мэра города Катания предложил обсудить возможности и перспективы развития экономического сотрудничества между Катанией и Калининградом и пригласил принять участие в бизнес-форуме, который состоится 7 апреля 2017 года в сицилийском городе-порте.

Александр Ярошук в свою очередь поблагодарил гостей из Италии за проявленный интерес к нашему городу. «Я думаю, что подписание соглашения сподвигнет нас на развитие отношений в различных сферах деятельности, в том числе в культуре, образовании. Наша молодежь должна лучше узнавать друг друга. В результате, когда они вырастут и будут находиться на наших местах, им будет проще решать все вопросы: и политические, и экономические», — отметил Александр Ярошук.