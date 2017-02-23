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14:24 (мск), источник: Вести - Калининград

Катания может стать городом-побратимом Калининграда

Сицилийский город Катания может стать городом-побратимом Калининграда.

На встрече с главой областного центра Александром Ярошуком президент Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико от лица мэра города Катания предложил обсудить возможности и перспективы развития экономического сотрудничества между Катанией и Калининградом и пригласил принять участие в бизнес-форуме, который состоится 7 апреля 2017 года в сицилийском городе-порте.

Александр Ярошук в свою очередь поблагодарил гостей из Италии за проявленный интерес к нашему городу. «Я думаю, что подписание соглашения сподвигнет нас на развитие отношений в различных сферах деятельности, в том числе в культуре, образовании. Наша молодежь должна лучше узнавать друг друга. В результате, когда они вырастут и будут находиться на наших местах, им будет проще решать все вопросы: и политические, и экономические», — отметил Александр Ярошук.

Сейчас у Калининграда 42 города-побратима. Больше всего в Польше — 9. Самый ближний из них Эльблонг, а вот самые дальние: северо-американский Норфолк (7144 км) и китайский Далянь (7202 км). Есть два «брата» и в Италии — это Кальяри и Форли.

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