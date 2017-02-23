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15:07 (мск), источник: Ежедневник.by

МИД Беларуси: мы принимаем жителей ДНР и ЛНР без всяких документов

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что уже с 2014 года принимает жителей непризнанных ДНР и ЛНР без всяких документов и ситуация с их паспортами на эту практику никак не повлияла.

Источник: Ежедневник.by

«У нас все решения на сей счет, относительно пребывания граждан Украины на территории Беларуси, уже приняты. Тяжелая гуманитарная ситуация жителей Донецкой и Луганской областей Украины — это не новость. Она возникла не вчера. В Беларусь за последние годы с обеих сторон так называемой линии размежевания прибыло около 160 тыс. человек. Чтобы решить проблемы этих нечужих для нас людей, Президентом Беларуси еще в августе 2014 года, а именно 30 августа, был принят указ № 420 “О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь”. Он содержит ряд норм, которые позволили нам реально помочь нашим украинским соседям и друзьям и, замечу, избежать при этом каких-то серьезных, резонансных проблем. И слава Богу», — заявил на состоявшемся брифинге пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

По его словам, указом президента граждане, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей Украины, освобождены от предоставления документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на временное проживание, разрешения на постоянное проживание, вида на жительство в Беларуси. Эта норма применяется в случае отсутствия объективной возможности представить такие документы.

«Каждый случай обращения украинского гражданина за помощью изучается компетентными службами индивидуально. К каждому применяется реально индивидуальный подход. Случается, что на руках, например, только водительские права или вовсе все документы утрачены. Механизм эффективно работает с августа 2014 года. Без претензий со стороны граждан, международных гуманитарных организаций, наших украинских, российских, других зарубежных партнеров. Менять что-либо сейчас мы необходимости пока не видим, — пояснил представитель МИД.

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