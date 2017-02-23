В МИД заявили, что согласовывают с американской стороной дату визита Порошенко в США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев сегодня журналистам в Киеве.

«Мы работаем с американской стороной, чтобы определить дату этого визита», — заявил он.

Как сообщалось, в начале февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что визит президента Украины Порошенко в США должен состояться в ближайшие недели.

«Визит состоится в ближайшие недели. Мы работаем по логистическим датам. Нам нужно подготовить его наилучшим образом. Но есть четкая договоренность о встрече в ближайшее время», — подчеркнул глава МИД Украины.

По словам Климкина, в ходе переговоров в США украинская делегация, в частности, намерена обсудить с представителями новой администрации США выполнение Минских договоренностей, «кто будет гарантом их выполнения».